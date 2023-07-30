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إحباط هجوم إرهابي بواسطة 3 مسيرات أوكرانية على أهداف في موسكو صباح اليوم (فيديوهات)

مشاهد من الأضرار التي خلفها اصطدام مسيرة بواجهة ناطحة سحاب بمجمع "موسكو سيتي"

فيديوهات

مشاهد من الأضرار التي خلفها اصطدام مسيرة بواجهة ناطحة سحاب بمجمع
واجهة إحدى ناطحات السحاب في مجمع "موسكو-سيتي" متضررة جراء اصطدام مسيرة فيها
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وثقت كاميرا أحد السائقين المارين بالقرب من مجمع "موسكو سيتي" على الخط الدائري الثالث الذي يلف موسكو، وثقت الأضرار التي سببها اصطدام مسيرة بأحد الأبراج.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن نظام كييف حاول فجر اليوم الأحد تنفيذ هجوم إرهابي بواسطة 3 طائرات مسيرة تم إسقاط إحداها في منطقة أودانتسوفو في ضواحي العاصمة موسكو، في حين تم تعطيل عمل المسيرتين الأخريين بواسطة أنظمة الدفاع الإلكترونية، ما أدى إلى فقدان السيطرة على حركتهما واصطدامهما بأحد الأبنية في مجمع "موسكو سيتي" في العاصمة موسكو.

المصدر: RT

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