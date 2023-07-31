القوات الروسية تدمر مواقع أوكرانية قرب جسر أنتونوفسكي (فيديو)

أعلن ممثل وزارة الدفاع الروسية في مقاطعة خيرسون أن القوات الروسية تهاجم قوات كييف في منطقة جسر أنتونوفسكي في مدينة خيرسون، وأن الوضع هناك يتغير لصالح مجموعة دنيبر الروسية.

وأكد ممثل وزارة الدفاع أن "الوحدات الروسية نفذت بنجاح مهام قتالية لتدمير العدو في منطقة جسر أنتونوفسكي".

وأظهرت مشاهد تم التقاطها بمساعدة جهاز تصوير حراري محمول على طائرة مسيّرة، لحظة استهداف المواقع الأوكرانية بالقرب من جسر أنتونوفسكي.

المصدر: نوفوستي