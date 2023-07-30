كشفت صحيفة "التايمز" عن قيام وزارة الدفاع البريطانية، بتدمير 43 دبابة من طراز "تشالنجر 2" كان من الممكن نقلها إلى أوكرانيا، وإنفاق ملايين الجنيهات الاسترلينية للتخلص منها.

وجاء في مقال الصحيفة: "دمرت وزارة الدفاع عشرات الدبابات التي كان من الممكن إرسالها لدعم أوكرانيا، مما كلف دافعي الضرائب ملايين الجنيهات".

ووفقا "للتايمز"، تم اعتبار إصلاح المركبات المدرعة غير مجد اقتصاديا. وفي الوقت نفسه، تمت عملية إعادة التدوير نفسها بين عامي 2010 و2014، وتم إنفاق 4.3 مليون جنيه عليها.

وبحسب المحلل العسكري في صحيفة "التايمز" والقائد السابق لدبابة "تشالنجر 2" جاستن كرامب، كانت الدبابات من بين أقل الدبابات استخداما من قبل الجيش البريطاني، وكانت بالفعل في المخزن عندما تم اتخاذ قرار بإعادة تدويرها. ووفقا له، كان الحفاظ عليها مكلفا، واعتبرت النزاعات البرية الكبرى في أوروبا مسألة من الماضي.

وفي وقت سابق، أرسلت لندن إلى كييف 14 دبابة "تشالنجر 2" من الجيش البريطاني. وفي مايو، أكد وزير الدفاع البريطاني بن والاس أن جميع الدبابات التي وعدت بها قوات كييف قد وصلت إلى أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي