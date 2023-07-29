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قائد عسكري روسي يكشف سبب قدرة القوات الروسية على تدمير الآليات الغربية بسهولة

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قائد عسكري روسي يكشف سبب قدرة القوات الروسية على تدمير الآليات الغربية بسهولة
Sputnik
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أكد قائد وحدة استطلاع بالجيش الروسي بأن المدرعات والدبابات الغربية المسلمة لقوات كييف لا تتمتع بحماية كما في دبابات "تي-90"، ويمكن بسهولة تدميرها بمضادات الدبابات الروسية.

وقال قائد الوحدة: "منذ بداية الهجوم المضاد، دمرت وحدتي حوالي 18 آلية مختلفة. يمكنني أن أقول إنه يتم اختراق الآليات بسهولة".

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وأضاف: "راقبت عمل الأسلحة المضادة للدبابات على معداتنا. على وجه التحديد، دبابة "تي-90". رأيت بنفسي كيف ابتعد الصاروخ عنها. هناك يوجد مجمعات حماية خاصة. وهم ليس لديهم ذلك، لهذا يتم تدمير آلياتهم بسهولة".

وبدأ الهجوم الأوكراني المضاد على عدة محاور في 4 يونيو. ونشرت كييف ألوية مدربة من قبل حلف "الناتو" ومسلحة بمعدات غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد" التي حظيت بتغطية إعلامية واسعة، ولكن مشاهد المعدات المدمرة والمحطمة والفشل الذريع لقوات كييف أحدث ضجة واسعة في الغرب.

المصدر: نوفوستي

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