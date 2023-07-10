"سو-25" تدك تجمعات قوات كييف في دونيتسك (فيديو)

شنت طائرات "سو-25 إس إم" الهجومية الروسية غارات مكثفة على تجمعات قوات كييف بمحور كراسنو-ليمان في جمهورية دونيتسك، وألحقت بها خسائر فادحة في العدد والعتاد.

نفذت الطائرات غاراتها في طلعات زوجية ووجهت ضربات صاروخية مستهدفة تجمعات قوات كييف.

واستخدمت القذفات في غاراتها صواريخ غير موجهة شديدة الانفجار من عيار 122 مليمترا.

وأشادت وزارة الدفاع الروسية بالكفاءة العالية لعمل أطقم طائرات "سو-25"، وبقدرتها على تنفيذ جميع المهام الموكلة إليها في أي ظروف جوية.

المصدر: نوفوستي