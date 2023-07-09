البيت الأبيض يعلق على اجتماع لافروف مع خبراء أمريكيين بنيويورك

أكد البيت الأبيض أن إدارة البلاد كانت على دراية باجتماع وزير خارجية روسيا، سيرغي لافروف، مع خبراء أمريكيين في نيويورك في شهر أبريل، لكنها نفت أن "تكون لها يد في تنظيمه".

وصرح منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، في مقابلة مع شبكة ABC، ​​أذيعت اليوم الأحد، قائلا إنه "على العموم، كنا على علم بأن المناقشات جرت على مستوى خاص، ولكننا لم نمرر أي رسائل من خلالها، كما لم نقم بتجهيز أي منصة لهم، ولم نشجعهم على ذلك".

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وأعلن كيربي أن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان لم يشارك في تنظيم هذا الاجتماع، مضيفا أن الخبراء "كانوا أفرادا يمثلون أنفسهم فقط واجتمعوا مع ممثلين روس، وكان لهم الحق في ذلك".

وتجدر الإشارة إلى المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، علقت في وقت سابق من نهار الجمعة، على تقارير وسائل الإعلام الأمريكية حول هذا الاجتماع، وكذلك على تصريحات كيربي بأن "مجموعة من المسؤولين الأمريكيين السابقين حاولوا إنشاء قناة اتصال غير رسمية مع موسكو".

وقالت زاخاروفا إن الولايات المتحدة تحاول تمرير إحدى مناقشات لافروف مع علماء السياسة على هامش الأمم المتحدة على أنها "لقاء" مزعوم مع سياسيين أمريكيين.

وأشارت إلى أنه اللقاء شمل مناقشة العلاقات الدولية الحديثة والأجندة العالمية في إطار النقاش مع علماء السياسية، "دون أن يكون هناك أي حديث أو طرح لأي خطة سلام حول أوكرانيا".

المصدر: تاس