بيسكوف يعلق على إمكانية منح بوتين لرئيس بيلاروس رتبة عقيد في الجيش الروسي

رد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف على سؤال صحفي حول احتمالية منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو رتبة عقيد في الجيش الروسي.

وقال بيسكوف ردا على سؤال صحفي، فيما إذا كانت مسألة منح رتبة "عقيد" لرئيس بيلاروس هي فقط من باب المزاح: "حتى الآن.. إنه مزاح، نعم..".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال في شهر أبريل الماضي أثناء لقائه لوكاشينكو، إنه سيمنحه رتبة عقيد. وقال لوكاشينكو مازحا في مؤتمر صحفي عقب المحادثات: "سيكون من الرائع لو كنت عقيدا، الحقيقة هي أنه (بوتين) وعدني، لكنه لم يف بوعده بعد".. ورد بوتين على سؤال من الصحفيين حول اللقب بالقول إن "رئيس بيلاروس لا يحتاج إلى ألقاب من الدول الأخرى".

المصدر: نوفوستي