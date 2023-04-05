الرئيس الروسي يلتقي نظيره البيلاروسي في الكرملين

التقى رئيسا روسيا وبيلاروس فلاديمير بوتين وألكسندر لوكاشينكو، اليوم الأربعاء، في الكرملين بموسكو، قبيل اجتماع مجلس الدولة الأعلى للبلدين، المقرر عقده يوم الخميس.

وفي وقت سابق، ذكرت الخدمة الصحفية للكرملين أن القادة يعتزمون مناقشة قضايا الساعة الثنائية والدولية، وأفاد الجانب البيلاروسي بدوره أنه سيتحدث عن الإجراءات الأمنية.

وعقد الاجتماع السابق بين بوتين ولوكاشينكو في 17 فبراير، في نوفو أوغاريوفو.

ثم أدرجت في جدول الأعمال مسائل تتعلق بزيادة تطوير العلاقات الروسية - البيلاروسية للشراكة الاستراتيجية والتحالف، فضلا عن التعاون في مجال التكامل في إطار دولة الاتحاد.

المصدر: نوفوستي