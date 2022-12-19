لوكاشينكو: لقاءاتي المتكررة مع بوتين مصدر قلق كبير للغرب

أكد الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أن تعزيز العلاقات بين موسكو ومينسك، كان نتيجة طبيعية للوضع المتغير في العالم.

وقال لوكاشينكو: "أصبح تعزيز العلاقات البيلاروسية الروسية ردا طبيعيا على الوضع المتغير في العالم، الذي اختبر وما يزال يختبر قوتنا بشكل دائم، وأعتقد أنه على الرغم من وجود بعض الصعاب، ما زلنا نجد ردودا فعالة على مختلف التحديات والتهديدات".

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وأضاف: "الفاصل في زيارات بوتين إلى مينسك لم يمنعنا على الإطلاق من أن نكون على اتصال دائم. حتى شركاؤنا الغربيين المزعومون كانوا قلقين للغاية لأننا نلتقي بشكل متكرر. لقد التقينا باستمرار في روسيا. وفي دول أخرى".

وأشار إلى أن حكومتي البلدين أيضا على اتصال مكثف، ويتم عقد الاجتماعات على مستويات مختلفة.

ووصل الرئيس فلاديمير بوتين اليوم إلى مينسك في زيارة عمل، يبحث خلالها مع نظيره البيلاروسي تطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية ومستقبل اتحاد روسيا وبيلاروس وسير التكامل في إطار دولة الاتحاد، وجملة من القضايا الملحة على أجندة التعاون الدولي والإقليمي بين البلدين الشقيقين.

المصدر: نوفوستي