وسائل إعلام: هنغاريا تمنع حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 500 مليون يورو

منعت بودابست تخصيص شريحة أخرى من المساعدة العسكرية لأوكرانيا بقيمة 500 مليون يورو من صندوق السلام الأوروبي. حسبما نقلت وكالة "انسا" الايطالية عن مصادرها.

ووفقا للوكالة، فإن هنغاريا طالبت بأن يلعب الصندوق دورا "عالميا" في المستقبل، وألا يستخدم حصرا لتسليح كييف.

وفي الوقت الحالي، خصص الاتحاد الأوروبي 5.6 مليار يورو من صندوق السلام الأوروبي لدفع تكاليف إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

وفي 3 مايو، قدمت المفوضية الأوروبية خطة لعسكرة صناعة الاتحاد الأوروبي مع أولوية زيادة إنتاج المدفعية وقذائف الهاون والذخيرة الصاروخية، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي.

وسيتم تخصيص 500 مليون يورو من ميزانية الاتحاد الأوروبي وحدها، بالإضافة إلى 1 مليار يورو التي وافق عليها مجلس الاتحاد الأوروبي لهذه الأغراض.

المصدر: تاس