إستونيا تقرّ باستنفاد العقوبات ضد روسيا

أقرت رئيسة الوزراء الإستونية كايا كالاس، بأن فرض عقوبات جديدة على روسيا سيصبح أمرا صعبا وأشد وطأة على الاتحاد الأوروبي، وأشارت إلى تصدع صف الأوروبيين في هذه العقوبات.

وقالت كالاس لصحيفة تليغراف البريطانية: "فرض العقوبات يزداد صعوبة. لم يتبق الكثير من القطاعات التي يمكننا فرض عقوبات عليها. هذه هي المشكلة".

وأشارت إلى أنه من الصعب على الاتحاد الأوروبي الحفاظ على وحدة موقفه تجاه العقوبات.

وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي يوم الخميس الفائت الموافقة على الحزمة الثامنة من العقوبات ضد روسيا، وتشمل حظر استيراد منتجات الصلب الجاهزة والمنتجات شبه المصنعة من روسيا.

المصدر: نوفوستي