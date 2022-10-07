بلجيكا امتنعت عن التصويت على عقوبات ضد روسيا

امتنعت بلجيكا عن التصويت على الحزمة الثامنة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، لعدم مواقفتها على القيود المفروضة على استيراد الفولاذ الروسي.

وقال رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو، إن بلاده رغم ذلك لم تصوت ضد القرار لتمسكها "بالتضامن الأوروبي".

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وأضاف: "السؤال يكمن في أن نفهم كيف يمكننا الحفاظ على التضامن بين الدول الأوروبية وسكاننا من أجل مواصلة دعم أوكرانيا. بالطبع، تساعد نجاحات أوكرانيا العسكرية في ذلك. ولكن إذا ارتفعت الخسائر الاقتصادية بشكل أكبر وفقد الناس وظائفهم، فسيصبح الأمر صعبا للغاية".

يوم أمس الخميس، أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، الموافقة على الحزمة الثامنة من العقوبات ضد روسيا، وهي تشمل حظر استيراد منتجات الصلب الجاهزة والمنتجات شبه المصنعة من روسيا. من جانبها تخشى سلطات بلجيكا، من أن هذا القرار سيضر كثيرا بمصنع NLMK في كالبيكي وشركة La Louviere في منطقة فالونيا.

المصدر: نوفوستي