النمسا تؤكد اعتمادها على موارد الطاقة الروسية ولا تدرس خيار تقييد أسعار الغاز

أكدت النمسا أنها لا تزال تعتمد على إمدادات الغاز الروسي، ولا تدرس خيار وضع سقف لأسعار الغاز.

وقالت وزيرة الطاقة والبيئة النمساوية، ليونور جوسلر، بعد وصولها إلى بروكسل للمشاركة في اجتماع طارئ لمجلس الاتحاد الاتحاد الأوروبي: "في الأيام الأخيرة، ناقشنا كثيرا سقف سعر الغاز المستورد ... النمسا، كما كانت من قبل، تعتمد على واردات الغاز الطبيعي، ولا سيما الغاز الروسي".

وأضافت الوزيرة أن النمسا لم تر في جميع المقترحات، ما يضمن أنه إذا اتخذنا إحداها فأن شركائنا (الروس) سيواصلون توريد الغاز إلى أوروبا بكميات كافية إذا لم نعد ندفع السعر المطلوب.

المصدر: تاس