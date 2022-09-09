النمسا ترفض دعم اقتراح المفوضية الأوروبية بشأن الحد الأقصى لسعر الغاز الروسي

رفضت وزيرة الطاقة النمساوية، ليونورا غيفيسلر، دعم مقترح ضرورة إدخال سقف لسعر الغاز الروسي.

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جاء ذلك على هامش اجتماع لوزراء الاقتصاد والطاقة في بروكسل ردا على أسئلة الصحافة، حيث أضافت الوزيرة: "في الوقت الحالي ليس ذلك اقتراحا يمكننا دعمه". وقد بثت كلمة الوزيرة على موقع المفوضية الأوروبية على شبكة الإنترنت.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، قد صرحت في وقت سابق، نهاية أغسطس الماضي، بضرورة إدخال سقف للغاز الروسي، كما أعلنت كذلك أن المفوضية الأوروبية تعمل على إجراءات سريعة وطويلة الأجل لتحسين الوضع على خلفية ارتفاع أسعار الكهرباء في الاتحاد الأوروبي، والتي تعتمد بشكل أساسي على تكلفة الغاز.

من جانبه أشار المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في وقت سابق إلا أنه بعد رفض أوروبا للغاز الروسي، ستكون محاولات "غازبروم" لإيجاد مشترين بديلين أكثر نشاطا، لكن سيكون من الضروري أيضا دراسة كيفية تعويض خفض الكميات.

المصدر: نوفوستي