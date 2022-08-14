الدفاع الروسية: تحرير بلدة في منطقة خاركوف ومقتل 275 جنديا أوكرانيا خلال يوم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد أن قواتها حررت بلد أودي في منطقة خاركوف بالكامل، كما أنها قتلت نحو 275 عنصرا من القوات الأوكرانية في مناطق متفرقة من أوكرانيا خلال يوم.

جاء ذلك في إفادة صحفية يومية للمتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، الذي أوضح أن ضربات مستهدفة نفذها سلاح الجو وغيره من قوات الجيش الروسي، أدت إلى مقتل ما يصل إلى 240 قوميا متطرفا وتدمير 24 قطعة من المعدات العسكرية الأوكرانية في أراضي جمهورية دونيتسك، إضافة إلى تصفية 35 قوميا وتدمير 15 قطعة من المعدات في منطقة خيرسون.

وفي منطقتي أوبيتنويه وبيرفومايسكويه في دونيتسك، رفض أكثر من مائتي جندي من لواء المشاة الآلي الأوكراني رقم 56 تنفيذ المهام القتالية وتركوا مواقعهم دون إذن، وذلك بسبب خسائرهم الفادحة، حيث لم يبق في الكتيبة الثالثة من هذا اللواء إلا 140 فردا من أصل 580.

يتبع..