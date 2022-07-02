اليونان.. مقتل مجرم وإصابة ضابطي شرطة في تبادل لإطلاق النار وسط أثينا

أكد وزير الداخلية اليوناني تاكيس ثيودوريكاكوس، وقوع إطلاق للنار بين رجال الشرطة ومجموعة من المجرمين في العاصمة أثينا، أدى إلى قتل أحد المهاجمين فيما أصيب ضابطا شرطة بجروح.

وقال: "تصدى اثنان من ضباط الشرطة لقطاع الطرق في منطقة باتيسيا بالعاصمة أثينا، حيث كان هناك تبادل لإطلاق النار، ونتيجة الحادث تمكن الضابطان من قتل أحد المجرمين.. لقد أنقذوا المواطنين بشجاعة".

وأضاف: "كلا الضابطان أصيب بجروح طفيفة، ولحسن الحظ".

وأشار إلى أنه قام برفقة قائد الشرطة العاصمة بزيارة المستشفى التي نقل إليها الضابطان وتطمأن على حالتهما الصحية، وقال: "كل شيء سيكون على ما يرام".

ووفقا لبوابة "Proto Theme" المحلية، وقعت عملية سطو مسلح في محطة الوقود، وسرعان ما وصلت الشرطة إلى مكان الحادث، وتلا ذلك تبادل لإطلاق النار بين الطرفين، مما أدى إلى مقتل أحد المهاجمين وإصابة ضابطي شرطة.

المصدر: "نوفوستي"