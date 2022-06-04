اليونان.. قتلى ومصابون أثناء مطاردة الشرطة لسيارة مسروقة

أفادت الشرطة اليونانية بمقتل شخصين أثناء مطاردة عناصرها سيارة مسروقة تقل مهاجرين.

وقالت الشرطة في مدينة سالونيك شمال اليونان إن شخصين أحدهما يعتقد أنه مهاجر والآخر مهرب لقيا حتفهما، السبت، أثناء محاولتهما الفرارمن نقطة تفتيش للشرطة.

وأصيب 12 عشر شخصا آخر كانوا يستقلون سيارة ركاب، لكن أكثر الإصابات خطورة كانت بين الأفراد الذين اختبأوا في صندوق السيارة المسروقة.

وصرحت الشرطة أن القتيلين هما باكستانيان، ويبلغ السائق من العمر27عاما، ومن بين الجرحى تسعة باكستانيين وثلاثة أفغان.

وتم الإبلاغ عن السيارة عند نقطة تفتيش للشرطة في وقت سابق اليوم السبت، التي كانت متجهة من الحدود البرية لليونان غربا باتجاه سالونيك.

وبدأت الشرطة في مطاردة السيارة لنحو 50 كيلومترا حتى اصطدمت بحاجز وقائي، وقالت الشرطة إن السائق البالغ من العمر27 عاما أدين بفعل الإتجار بالبشر والسرقة.

المصدر: أ ب