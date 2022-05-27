إيرلندا.. اعتقال 6 من أفراد الحرس الوطني بجرائم مخدرات وغسيل أموال

قالت وزارة الدفاع في إيرلندا، إن ستة من أفراد الحرس الوطني، بالإضافة إلى واحد من المحاربين القدماء، اعتقلوا للاشتباه في تورطهم في جرائم مخدرات وغسيل أموال.

وأفادت وزارة الدفاع في بيان بأنه "كجزء من عملية مخططة، ألقت الشرطة العسكرية الملكية القبض على ستة جنود من الحرس الأيرلندي ومحارب قديم واحد في كولد ستريم من جميع أنحاء المملكة المتحدة للاشتباه في التآمر لتوريد المخدرات وإقراض الأموال وجرائم غسل الأموال"، مؤكدة أن "أيا من الجنود الخاضعين للتحقيق، لن يشاركوا في مسيرات اليوبيل البلاتيني للملكة اليزابيث".

وشددت الوزارة على أن "الجيش لا يتسامح مع أي نوع من السلوك غير القانوني أو الاحتيالي. وبما أن هذا هو الآن موضوع تحقيق مستقل للشرطة العسكرية الملكية، فمن غير المناسب تقديم المزيد من التعليقات".

وذكرت صحيفة "ديلي ميرور" أن المشتبه بهم اعتقلوا يوم الأربعاء خلال مداهمات في هامبشاير وبيركشاير وشمال ويلز وأيرلندا الشمالية.

المصدر: "الغارديان"