مصدر: إجلاء أكثر من 750 ألف شخص من أوكرانيا إلى روسيا منذ بداية العملية العسكرية

أعلن ممثلو خدمات الطوارئ الروسية أن اكثر من 752 ألف شخص عبروا الحدود الروسية قادمين من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك وأوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة.

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ونقلت وكالة "نوفوستي" عن مصدر، اليوم الثلاثاء: "إجمالا وصل إلى الأراضي الروسية ابتداء من بداية النزاع 752,39 ألف لاجئ بمن فيهم 144,06 ألف طفل".

وأضاف أن 20,61 ألف لاجئ دخلوا الأراضي الروسية خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وانطلق الإجلاء الجماعي للمدنيين من جمهوريتي دونباس في ضوء توتر الأوضاع في منتصف فبراير الماضي. وفيما بعد اعترفت روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وبدأت في 24 فبراير الماضي إجراء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي