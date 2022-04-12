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إجلاء 587 شخصا من ماريوبول إلى بيزيمينويه خلال الساعات الـ24 الماضية

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إجلاء 587 شخصا من ماريوبول إلى بيزيمينويه خلال الساعات الـ24 الماضية
Sputnik
ماريوبول
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أعلن مقر الدفاع الإقليمي بجمهورية دونيتسك الشعبية أنه تم إجلاء 587 شخصا بمن فيهم 96 طفلا، من مدينة ماريوبول إلى قرية بيزيمينويه بمنطقة نوفوآزوفسكي خلال الساعات الـ24 الماضية.

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وجاء في بيان صدر عن المقر ونشر في صفحته على "تلغرام، اليوم الثلاثاء: "خلال الساعات الـ24 الأخيرة أي ابتداء من الساعة 08:00 أمس الاثنين حتى الساعة 08:00 اليوم الثلاثاء، تم إجلاء 587 شخصا بمن فيهم 96 طفلا، من ماريوبول إلى بيزيمينويه في منطقة نوفوآزوفسكي. ويتواجدون حاليا في مركز تقديم المساعدة للمدنيين الذين يتم إجلاؤهم والذي نشرته قوات وزارة الطوارئ لجمهورية دونيتسك الشعبية".

وأضاف البيان أنه تم منذ 5 مارس الماضي إجلاء 16342 شخصا إلى قرية بيزيمينويه.

المصدر: نوفوستي

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