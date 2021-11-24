 
مباشر

نائب وزير خارجية إيران: طهران والإمارات اتفقتا على فتح فصل جديد في العلاقات

أخبار العالم

نائب وزير خارجية إيران: طهران والإمارات اتفقتا على فتح فصل جديد في العلاقات
RT @Bagheri_Kani
علي باقري كني نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rtb3

أعلن علي باقري كني نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية مساء يوم الأربعاء، أن إيران والإمارات اتفقتا على فتح فصل جديد في العلاقات بينهما.

وقال علي باقري كني في تغريدة على "تويتر": "بعد السفر إلى دول المنطقة، اليوم حللت بدبي، وأجريت لقاءا وديا مع الدكتور محمد أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، ووزير الدولة خليفة شاهين المرر، واتفقنا على فتح فصل جديد في العلاقات بين البلدين".

والتقى أنور قرقاش يوم الأربعاء نائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني وذلك خلال زيارة يجريها الأخير إلى دولة الإمارات.

وذكرت وكالة "وام" الإماراتية أنه جرى خلال اللقاء بين قرقاش وباقري كني، بحث العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إيران الإسلامية، وتأكيد الجانبين على أهمية تعزيزها على أساس حسن الجوار والاحترام المتبادل في إطار المصالح المشتركة.

كما بحثا العمل على تحقيق المزيد من الاستقرار والازدهار في المنطقة، وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجاربة بين البلدين الجارين.

وتناول اللقاء أيضا بحث التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

المصدر: RT + وكالات

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا