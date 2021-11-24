نائب وزير خارجية إيران: طهران والإمارات اتفقتا على فتح فصل جديد في العلاقات

أعلن علي باقري كني نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية مساء يوم الأربعاء، أن إيران والإمارات اتفقتا على فتح فصل جديد في العلاقات بينهما.

وقال علي باقري كني في تغريدة على "تويتر": "بعد السفر إلى دول المنطقة، اليوم حللت بدبي، وأجريت لقاءا وديا مع الدكتور محمد أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، ووزير الدولة خليفة شاهين المرر، واتفقنا على فتح فصل جديد في العلاقات بين البلدين".

Following to traveling to the countries in the region, today in Dubai, in a friendly & cordial meeting w Dr. A.Gargash, Seniors Foreign Policy Ad’ of the Sheikh Khalifa bin Zayed, & Khalifa Shahin Almarar UAE Minister of State, we agreed to open a new chapter in 🇮🇷 & 🇦🇪 relations https://t.co/Z4g8OeebzM — علی باقری‌کنی (@Bagheri_Kani) November 24, 2021

والتقى أنور قرقاش يوم الأربعاء نائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني وذلك خلال زيارة يجريها الأخير إلى دولة الإمارات.

وذكرت وكالة "وام" الإماراتية أنه جرى خلال اللقاء بين قرقاش وباقري كني، بحث العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إيران الإسلامية، وتأكيد الجانبين على أهمية تعزيزها على أساس حسن الجوار والاحترام المتبادل في إطار المصالح المشتركة.

كما بحثا العمل على تحقيق المزيد من الاستقرار والازدهار في المنطقة، وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجاربة بين البلدين الجارين.

وتناول اللقاء أيضا بحث التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

المصدر: RT + وكالات