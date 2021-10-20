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بلينكن من الإكوادور: يجب محاربة الأسباب الجذرية لتجارة المخدرات

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بلينكن من الإكوادور: يجب محاربة الأسباب الجذرية لتجارة المخدرات
Reuters SANTIAGO ARCOS
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أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال زيارته للإكوادور عن ضرورة محاربة الأسباب الجذرية لانتشار المخدرات وتخفيض الطلب عليها، مع تعزيز التعاون مع الإكوادور في هذا المجال.

وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإكوادوري ماوريسيو مونتالفو: "نسعى لتعزيز التعاون بيننا ويدور الحديث عن قضية تجارة المخدرات في سياق واسع... ويجب أن نتخذ موقفا شاملا من ذلك ومع الشعور بمسؤوليتنا المشتركة".

وأشار إلى أن هناك "مسؤولية كبيرة على عاتق الولايات المتحدة" في بذل كل الجهود الممكنة لتخفيض الطلب على المخدرات الذي يعطي الزخم لتجارة المخدرات.

وأكد بلينكن دعم الولايات المتحدة لقرار رئيس الإكوادور غيلييرمو لاسو عن فرض حالة الطوارئ لمحاربة الجريمة وموجة العنف في البلاد.

وقال: "نعرف أنه قد تكون في دول ديمقراطية أحيانا فترات عندما يكون من الضروري في الظروف الاستثنائية اتخاذ إجراءات لحل المهام العاجلة على غرار ما تواجه الإكوادور حاليا".

وأشار إلى أن هذه الإجراءات يجب أن تتوافق مع الدستور ومبادئ الديمقراطية، وأن تكون محدودة من ناحية نطاقها وفترة استمرارها.

المصدر: "تاس"

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