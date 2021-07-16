 
مباشر

لأول مرة قبول امرأة بالقوات الخاصة في البحرية الأمريكية

أخبار العالم

لأول مرة قبول امرأة بالقوات الخاصة في البحرية الأمريكية
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qu9b

قالت مديرية العمليات الخاصة في البحرية الأمريكية، التي تضم في صفوفها مجموعة "الفقمات البحرية" الشهيرة، إنها قامت ولأول مرة، بقبول امرأة في صفوفها.

ووصف قائد هذه المديرية الأدميرال هيو هوارد، إنجاز مرؤوسته الجديدة بـ "الاستثنائي".

وأضاف هوارد، في تصريحه، أن عناصر القوارب القتالية، يتمتعون بخبرات في مجال التسلل الخفي في برامج المنظومات المحمية، واستخدام مزيج فريد من المهارات التي تشمل التعامل مع الأسلحة والملاحة والاتصالات اللاسلكية والإسعافات الأولية والهندسة والقفز بالمظلات وتكتيكات العمليات الخاصة.

ووفقا لقناة CNN، حاولت 18 امرأة في السابق الانضمام إلى صفوف القوات البحرية الخاصة، من بينهن 14 لم يجتزن الاختبارات الضرورية. ولا تزال ثلاث فتيات منهن في طور التحضير للحصول على السماح اللازم.

المصدر: نوفوستي

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا