لأول مرة قبول امرأة بالقوات الخاصة في البحرية الأمريكية

قالت مديرية العمليات الخاصة في البحرية الأمريكية، التي تضم في صفوفها مجموعة "الفقمات البحرية" الشهيرة، إنها قامت ولأول مرة، بقبول امرأة في صفوفها.

ووصف قائد هذه المديرية الأدميرال هيو هوارد، إنجاز مرؤوسته الجديدة بـ "الاستثنائي".

وأضاف هوارد، في تصريحه، أن عناصر القوارب القتالية، يتمتعون بخبرات في مجال التسلل الخفي في برامج المنظومات المحمية، واستخدام مزيج فريد من المهارات التي تشمل التعامل مع الأسلحة والملاحة والاتصالات اللاسلكية والإسعافات الأولية والهندسة والقفز بالمظلات وتكتيكات العمليات الخاصة.

ووفقا لقناة CNN، حاولت 18 امرأة في السابق الانضمام إلى صفوف القوات البحرية الخاصة، من بينهن 14 لم يجتزن الاختبارات الضرورية. ولا تزال ثلاث فتيات منهن في طور التحضير للحصول على السماح اللازم.

المصدر: نوفوستي