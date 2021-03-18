مجموعة G7: لن نعترف بعودة القرم لروسيا

قال وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الكبار (الولايات المتحدة، وبريطانيا، وألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وكندا، واليابان) إنهم لن يعترفوا بأن شبه جزيرة القرم أرض روسية.

كما دان وزراء الدول السبع (G7) في بيان نشرته الحكومة البريطانية على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، ما اعتبروه "إجراءات روسية مستمرة لتقويض سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها واستقلالها".

وقال وزراء خارجية دول مجموعة G7: "نعيد تأكيد دعمنا الثابت والتزامنا باستقلال أوكرانيا وسيادتها وسلامتها الإقليمية داخل حدودها المعترف بها دوليا".

وتتزامن هذه التصريحات مع احتفال سكان شبه جزيرة القرم بمرور سبع سنوات على عودتهم لروسيا، بعد استفتاء عام أجري هناك في مارس 2014، حيث صوت 96.77% من ناخبي القرم و95.6% من سكان سيفاستوبول لصالح العودة إلى روسيا.

المصدر: الحكومة البريطانية + RT