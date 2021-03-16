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مسؤول روسي: سكان القرم يهتمون بالتطوير لا بعدم الاعتراف الغربي بهم

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مسؤول روسي: سكان القرم يهتمون بالتطوير لا بعدم الاعتراف الغربي بهم
Sputnik
مدينة سيفاستوبل، شبه جزيرة القرم، روسيا
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قال النائب في مجلس الدوما الروسي من مدينة سيفاستوبل، دميتري بيليك، إن سكان شبه جزيرة القرم لا يعتبرون مسألة الاعتراف بتعبيتهم لروسيا من أهم المسائل، بل يهتمون بتطوير منطقتهم.

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وقال بيليك: "لا أثق باحتمال أي تغير جذري في موقف النخب السياسية الغربية من بلادنا. ومن الممكن أن يكون هناك تحسن بالعلاقات وتعزيز التعاون بيننا حال وصول نخب سياسية جديدة، لكن هيهات أن تكون هناك علاقات صداقة. وسوف تتلاعب النخب الجديدة أيضا بقضية القرم من أجل الحصول أي تنازلات أو تفضيلات منا. وأعتقد أن جميع المواطنين الروس من القرم إلى كامتشاتكا يثقون اليوم بتطور بلادنا ولا يثقون بالصداقة مع الغرب. ولا يريد سكان شبه الجزيرة الاعتراف بهم من جانب ما بل يسعون لتحقيق حياة مريحة في بلادهم".

وكان نائب البرلمان الألماني، فالديمار غيردت، قال سابقا في حديثه لوكالة "نوفوستي" الروسية إن إرادة سكان القرم الذين صوتوا لانضمام القرم إلى روسيا لا يمكن الاعتراف بها في الغرب إلا بعد تغير نخبها السياسية الحالية واستبدالها بالنخب التي ستوقف توسع حلف الناتو إلى الشرق.

المصدر: نوفوستي

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