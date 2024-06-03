روسيا تدين الغارات الإسرائيلية على سوريا

دانت روسيا الغارات الإسرائيلية الأخيرة على سوريا، محذرة من أن مثل هذه الأعمال قد تؤدي إلى "تصعيد خطير واسع النطاق".

وقالت الخارجية الروسية في بيان لها بهذا الصدد، يوم الاثنين، إن "موسكو تدين بحزم هذه الأعمال العدوانية التي تمثل انتهاكا فظا لسيادة سوريا والأعراف الأساسية للقانون الدولي".

وأضافت أن "مثل هذه الأعمال باستخدام القوة، التي من شأنها أن تؤدي في ظل الوضع الراهن المتوتر بالمنطقة إلى عواقب خطيرة للغاية وتتسبب بتصعيد عسكري واسع النطاق، مرفوضة".

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وخلصت الخارجية إلى القول إنها "تدعو القيادة الإسرائيلية مرة أخرى إلى التخلي عن هذه الممارسات السلبية التي من شأنها أن تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط بأسره بشكل لا يمكن السيطرة عليه".

جاء ذلك في أعقاب غارة إسرائيلية على مدينة حلب يوم 3 يونيو الجاري ومدينة بانياس في محافظة طرطوس يوم 29 مايو الماضي.

المصدر: RT