بعد فوضى ديربي تونس.. مدرب الترجي: "هذه حرب وليست كرة قدم"

عبر البرتغالي ميغيل كاردوزو مدرب الترجي، عن استيائه الشديد من الأحداث التي شهدتها مباراة الديربي أمام الإفريقي ضمن منافسات الدوري التونسي الممتاز الأحد، التي انتهت بفوز الترجي 2-1.

وشهدت المباراة اشتباكات بين قوات الأمن والجماهير الحاضرة في ملعب حمادي العقربي في رادس، ووصفت بأنها "ديربي الفوضى العارمة".

وأصبح الترجي على بعد نقطة واحدة من التتويج باللقب، بعد الفوز بهدفين سجلهما الثنائي البرازيلي يان ساس (الدقيقة 3) ورودريغو رودريغيز (26)، بينما سجل هدف الإفريقي كينغسلي إيدو في الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

احداث صعبه اوي في الديربي بين الترجي والافريقي



ربنا يسترها على كل الناس في الملعب وميكونش فيه حاجه كبيرة وكله يرجع بيته ل اهله سليم



pic.twitter.com/3rVq9PPgc0 — Hommos Amgad (@Hommos_TooRusso) June 2, 2024

وقال ميغيل كاردوزو في تصريحات عقب نهاية اللقاء: "لا يمكن أن أكون سعيدا بالفوز بعد كل ما حدث في المباراة".



وتابع "لا أعتقد أن مسؤولي الترجي، أو الإفريقي أو الاتحاد التونسي، راضون عما حدث في المباراة. ما رأيته اليوم لم أشهده في الحرب".

وتساءل البرتغالي: "هل ننتظر وفاة الناس في الملاعب حتى نفعل شيئا ما؟"، مضيفا: "لا أقبل مشاهدة مساعدي مصابا في رأسه، مثل ما حدث اليوم، ليس من الطبيعي أن تسقط علينا أشياء من فوق المدرجات ونحن على الدكة، لا يمكن أن تتواصل الأمور على ما هي عليه، يجب أن نفعل شيئا ما قبل فوات الأوان".

هل تنتظرون حدوث وفاة في الملعب للتدخل؟.. مدرب #الترجي يحتج على أحداث الدربي ويقارنها بحرب فلسطين#كاردوزوpic.twitter.com/6jrXztejPs — Tunigate - بوابة تونس (@Tunigate) June 2, 2024

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وواصل كاردوزو غضبه الكبير، مخاطبا الصحفيين: "لا يمكن أن نتحدث عن فلسطين وعن الحرب، ونحن نشن حربا في المدرجات، لا يمكن أن نتعاطف مع الأشخاص الذين يموتون في الحروب، والآخرون يفتحون المعارك في الملاعب، عملت سابقا في أوكرانيا، وعايشت بداية حرب في دونيتسك، ومن ثم انتهى الموضوع بالنسبة لي، لا أستطيع معايشة حروب أخرى في حياتي".

وقال أيضا: "هذه حرب وليست كرة قدم".



وأكمل: "بعد خسارة نهائي دوري أبطال إفريقيا كان هدفنا هو الفوز بالديربي لمصالحة جماهينا التي ساندتنا كثيرا طوال الفترة الماضية".

وعمل كاردوز من قبل كمدربا لفريقي الناشئين والشباب لنادي شاختار دونستيك الأوكرانيا، وكان موجودا مع النادي في دونستيك خلال الحرب التي شهدتها المنطقة عام 2015.



يذكر أن المباراة كانت ضمن الجولة الـ8 من مرحلة التتويج، وانتهت الترجي (2-1)، ليعزز الفريق صدارته لجدول الترتيب برصيد 20 نقطة بينما يقبع الإفريقي بالمركز الأخير بـ7 نقاط.

المصدر: "وسائل إعلام"