علقت النائبة في مجلس الدوما الروسي تامارا فرولوفا على قرار هولندا بالسماح لأوكرانيا باستخدام مقاتلات "إف-16" الهولندية لقصف الأراضي الروسية، وحذرت أمستردام من "إيقاظ الدب الروسي".

وقالت فرولوفا: "من الأفضل عدم إيقاظ الدب الروسي! الغرب الجماعي اليوم لا يدرك أنه كلما اختبر صبر بلادنا، كانت الضربة الانتقامية أقوى!.. أيها المجانين، اسمعوا: الروس يتحملون كثيرا ولكنهم يضربون ويسببون الألم".

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وأضافت: "ليست هناك حاجة للحديث عن الدمى الأوكرانية التي بين أيدي الغرب، ولكن عندما يتحول الوضع إلى تهديد مباشر للمدنيين في بلدنا، فهذا يعني بالفعل تجاوز "الخط الأحمر"".

وصرحت وزيرة الدفاع الهولندية كايسا أولونغرين، في وقت سابق بأن بلادها تعتزم تسليم نظام كييف 24 مقاتلة من طراز "إف-16"، ولن تفرض أي قيود على استخدام هذه الطائرات لمهاجمة أهداف في أراضي روسيا.

في الفترة الأخيرة، تصاعدت الدعوات في الغرب لمنح أوكرانيا الحق في استهداف أراضي روسيا "القديمة"، فضلا عن شبه جزيرة القرم والمناطق الأربع التي انضمت إليها في 2022، بالأسلحة الغربية، على خلفية نجاحات الجيش الروسي على مختلف المحاور وبشكل خاص في مقاطعة خاركوف.

المصدر: "نوفوستي"