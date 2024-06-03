وزيرة دفاع هولندا: لن نقيد استخدام أوكرانيا مقاتلاتنا "إف-16" لقصف العمق الروسي

قالت وزيرة الدفاع الهولندية كايسا أولونغرين، إن بلادها تعتزم تسليم نظام كييف 24 مقاتلة من طراز إف-16، ولن تفرض أي قيود على استخدام هذه الطائرات لمهاجمة أهداف في أراضي روسيا.

وأضافت الوزيرة في حديث لصحيفة بوليتيكو، على هامش منتدى حوار شانغريلا في سنغافورة: "نحن نطبق نفس المبدأ الذي طبقناه مع الأسلحة الأخرى التي تم تسليمها، وهو أنه بمجرد تسليم هذه الأسلحة إلى أوكرانيا، يمكنهم التصرف بها كما يرغبون".

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ووفقا للوزيرة، هولندا "لا تفرض قيودا" على استخدام الطائرات المقاتلة، على عكس بلجيكا المجاورة.

وقمة الأمن الآسيوي "حوار شانغريلا"، هي منتدى أمني حكومي دولي سنوي يعقده المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS)، ويحضره وزراء الدفاع وغيرهم من القادة العسكريين من 28 دولة من منطقة آسيا والمحيط الهادئ. ويأخذ المنتدى اسمه من فندق شانغريلا في سنغافورة، حيث يقام منذ عام 2002.

في الفترة الأخيرة، تصاعدت الدعوات في الغرب لمنح أوكرانيا الحق في استهداف أراضي روسيا "القديمة"، فضلا عن شبه جزيرة القرم والمناطق الأربع التي انضمت إليها في 2022، بالأسلحة الغربية، وجاء ذلك على خلفية نجاحات الجيش الروسي على محور خاركوف.

ويضم "معسكر المؤيدين" دول البلطيق الثلاث إستونيا ولاتفيا وليتوانيا وكذلك فنلندا والسويد إضافة إلى بولندا وتشيكيا وفرنسا والدنمارك وهولندا وبريطانيا وكندا.

المصدر: وكالات