 
مباشر

وفاة السيدة الوحيدة التي تولت منصب المستشارية في النمسا!

أخبار العالم

وفاة السيدة الوحيدة التي تولت منصب المستشارية في النمسا!
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xo2w

توفيت المستشارة النمساوية السابقة بريغيت بيرلاين اليوم الاثنين عن عمر يناهز 74 عاما، بعد معاناة مع المرض.

وأعلنت المستشارية الفيدرالية أن المستشارة السابقة توفيت بعد معاناة مع المرض.

وأعرب المستشار النمساوي كارل نيهامر عن حزنه الشديد لفقدان أول مستشارة للنمسا، حيث كتب على حسابه في موقع "إكس": "إننا نحزن على أول مستشارة فيدرالية للنمسا.. لقد توفيت بريغيت بيرلاين، اليوم، بعد أن تولت المسؤولية في لحظة صعبة من منطلق حبها لوطنها.. بلدنا مدين لها بدين كبير".

كما أعرب الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين عن حزنه الشديد لفقدان المستشارة السابقة، ووصفها بأنها شخصية وطنية خدمت البلاد بإخلاص.

وكانت بريغيت بيرلاين، تشغل من قبل منصب رئيسة المحكمة الدستورية وهي السيدة الوحيدة التي تولت منصب المستشارية في النمسا، وأدت اليمين كأول مستشارة في 3 يونيو 2019، وانتهت فترة ولايتها في 7 يناير 2020.

إقرأ المزيد
وفاة وزير الخارجية الإسرائيلي الأسبق دافيد ليفي عن عمر ناهز 86 عاما (صورة)
وفاة وزير الخارجية الإسرائيلي الأسبق دافيد ليفي عن عمر ناهز 86 عاما (صورة)

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا