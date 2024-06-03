وفاة السيدة الوحيدة التي تولت منصب المستشارية في النمسا!

توفيت المستشارة النمساوية السابقة بريغيت بيرلاين اليوم الاثنين عن عمر يناهز 74 عاما، بعد معاناة مع المرض.

وأعلنت المستشارية الفيدرالية أن المستشارة السابقة توفيت بعد معاناة مع المرض.

وأعرب المستشار النمساوي كارل نيهامر عن حزنه الشديد لفقدان أول مستشارة للنمسا، حيث كتب على حسابه في موقع "إكس": "إننا نحزن على أول مستشارة فيدرالية للنمسا.. لقد توفيت بريغيت بيرلاين، اليوم، بعد أن تولت المسؤولية في لحظة صعبة من منطلق حبها لوطنها.. بلدنا مدين لها بدين كبير".

Wir trauern um Österreichs erste Bundeskanzlerin. Brigitte Bierlein ist heute verstorben. Sie hat in einer schwierigen Zeit Verantwortung übernommen, aus Liebe zur Republik und ihrer Heimat Österreich. Unser Land ist ihr zu großem Dank verpflichtet! pic.twitter.com/xNcna2ozXN — Karl Nehammer (@karlnehammer) June 3, 2024

كما أعرب الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين عن حزنه الشديد لفقدان المستشارة السابقة، ووصفها بأنها شخصية وطنية خدمت البلاد بإخلاص.

وكانت بريغيت بيرلاين، تشغل من قبل منصب رئيسة المحكمة الدستورية وهي السيدة الوحيدة التي تولت منصب المستشارية في النمسا، وأدت اليمين كأول مستشارة في 3 يونيو 2019، وانتهت فترة ولايتها في 7 يناير 2020.

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المصدر: RT