ما الذي يجمع الصين بالعرب؟

حول منتدى التعاون بين الصين والدول العربية في بكين، كتبت كسينيا لوغينوفا، في "إزفيستيا":

عقد في بكين على مدى 3 أيام منتدى التعاون الصيني العربي والذي يحتفل بالذكرى العشرين لتأسيسه هذا العام.

في السابق، كان منتدى التعاون الصيني العربي منصة لزيادة التعاون التجاري والاقتصادي. وهذا العام، على خلفية الحرب بين إسرائيل في قطاع غزة، بدأت القضايا السياسية تلعب دورًا أكثر أهمية. وقال الرئيس شي جين بينغ، الذي افتتح المنتدى، إنه يدعو إلى عقد مؤتمر سلام دولي "أكبر وأكثر موثوقية وفاعلية" حول هذه القضية.

وقد أشار الباحث في قسم الشرق الأوسط وما بعد الاتحاد السوفيتي بمعهد المعلومات العلمية في العلوم الاجتماعية، دانيلا كريلوف، إلى أن الصين لاعب رئيس في الشرق الأوسط. وقال، لـ"إزفيستيا": " تستثمر بكين في مشاريع مختلفة تتعلق بقطاعات الطاقة والصناعة والمجالات الإنسانية. وأكد أن الصين على عكس العديد من الشركاء الآخرين للدول العربية، ولا سيما الأميركيين، تتصرف بكفاءة عالية وحذر ودبلوماسية، بلا تصريحات قاسية أو مواقف متناقضة".

وأضاف أن الموقف من فلسطين قضية شعبية إلى حد ما. "فالشارع العربي يدعم فلسطين، لكن الدول ذات السيادة والزعماء الإقليميين، من حيث المبدأ، إذا فعلوا أي شيء ضد إسرائيل، فلا يتجاوز التصريحات السياسية والدبلوماسية". ولا يدخلون في صراع حقيقي.

وأكد كريلوف أن العامل الفلسطيني ليس عامل تقريب بين العرب والصين. فـ "إلى حد كبير، يجمعهم الاقتصاد والاستثمارات والسياسات العملية التي تهدف إلى زيادة الدخل. العديد من الدول العربية وضعت القضية الفلسطينية عمليًا تحت السجادة، على الرغم من أنه لا يمكن لأحد أن يقول ذلك علنًا، وإلا ستبدأ الاضطرابات والاحتجاجات الجماهيرية".

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