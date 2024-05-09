لوكاشينكو يطلب من قوات الأمن البيلاروسية ضمان سلامة القاضي البولندي

طلب الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو من قوات الأمن ضمان سلامة القاضي البولندي توماس شميدت، الذي لجأ إلى بيلوروسيا.

وقال لوكاشينكو في تصريح صحفي يوم الخميس: "طلبت من شرطتنا التأكد من أن هؤلاء الأوغاد (من بولندا) لن يقتلوه".

وبحسب الرئيس البيلاروسي، فإن شميدت "رجل شجاع" يعرف ما الذي يخاطر به، وأضاف أنه "شخص عاقل وطبيعي على حد ما أملكه من معلومات".

تجدر الإشارة إلى أن القاضي البولندي توماش شميدت استقال من منصبه احتجاجا على سياسات وارسو تجاه مينسك وموسكو، وقرر طلب اللجوء السياسي إلى بيلاروس.

المصدر: نوفوستي