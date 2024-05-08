"بلومبيرغ": المليارديرات الروس يعيدون أصولهم إلى روسيا

أفادت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية بأن مليارديرات روس بدأوا إعادة أصولهم من الخارج إلى روسيا رغم المخاوف من مصادرتها.

وذكر اثنان من المليارديرات الروس اللذان فضلا عدم الكشف عن هويتهما، أنهما يركزان الآن على ممارسة الأعمال التجارية حصريا داخل روسيا ويحاولان عدم التفكير في احتمال مصادرة أصولهما.

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وأضافت أن بعض أغنى رجال الأعمال في روسيا ما زالوا يبحثون عن طرق للحفاظ على أصولهم في الغرب، بينما ينقل آخرون أعمالهم إلى دول صديقة، بما في ذلك الإمارات.

وفي الوقت نفسه أشارت إلى أن الكثيرين قرروا إعادة الأصول إلى روسيا.

وأشارت إلى أن ثروات الروس الـ26 المدرجين في مؤشر "بلومبرغ" للمليارديرات تقدر بنحو 350 مليار دولار، ويبلغ متوسط ​​عمر هؤلاء 63 عاما، لذا تقف أمامهم مسألة نقل ثرواتهم وأصولهم إلى ورثتهم.

وقال أحد رجال الأعمال الروس الخاضعين للعقوبات للوكالة إنه نقل أصوله إلى روسيا، ولكنه لم يضع بعد خطة للميراث.

وأكدت أن بعض المليارديرات يقومون بتخزين ثرواتهم، بما في ذلك النقد، في أماكن مجهولة.

المصدر: "غازيتا. رو"