"فوربس": المليارديرات الروس يسعون لتملك العقارات الفاخرة في دبي

أفادت مجلة "فوربس" بأن المليارديرات الروس يسعون إلى البحث عن العقارات الفاخرة في دبي، التي تغريها شواطئ الإمارة الجذابة، وبرنامج التأشيرات المرن، والحياد المتعهد تجاه أوكرانيا.

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ونقلت "فوربس" عن شريف نادي فارلي، الوسيط العقاري الرئيسي في شركة "Vartur Real Estate"، التي لها مكاتب في دبي وتركيا، وهي وجهة رئيسية أخرى للأثرياء الروس الذين يتطلعون إلى الهروب من العقوبات، قوله: "نتلقى طلبات متزايدة" من المليارديرات الروس.

وأضاف: "يبحثون عن استثمارات أكبر، فهم خائفون من الاحتفاظ بأصولهم في الدول الأوروبية".

في حين قال وسيط عقاري آخر، طلب عدم الكشف عن هويته بسبب مخاوف من خرق اتفاقيات السرية، للمجلة: "لقد رأينا بعض الاهتمام" من قبل الأثرياء الروس.

وتابع: "ليس فقط بخصوص شراء العقارات في دبي، ولكن بشأن الإقامة الكاملة في دبي".

كما أشار مسؤول تنفيذي ثالث في قطاع العقارات في دبي (طلب أيضا عدم الكشف عن هويته) لـ"فوريس"، إلى أن شركتهم عملت مع "عدة" مليارديرات روس يبحثون عن منازل.

وحدد السماسرة الذين تحدثوا إلى "فوربس" عدة أحياء تحظى بشعبية بين المشترين الروس الأثرياء، بينها، نخلة جميرا الشهيرة، وجميرا باي، وهي جزيرة من صنع الإنسان تبلغ مساحتها ستة ملايين قدم مربع، يصل سعر الفيلات فيها إلى 30 مليون دولار، بالقرب من أعلى القائمة، كما تشمل الوجهات الشائعة الأخرى إعمار "بيتش فرونت"، التي تطل مبانيها السكنية الشاهقة الفاخرة على ميناء دبي، وإعمار "بيتش فرونت"، موطن أطول ناطحة سحاب في العالم، برج خليفة، وثاني أكبر مركز تسوق في العالم، دبي مول. كما تعد مرسى دبي، التي تشمل "لا مير" على شاطئ البحر التجاري والسياحي الصديق للسياحة، ومشروع الواجهة البحرية الفاخر "جميرا بيتش ريزيدنس".

المصدر: "فوربس"