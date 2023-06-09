5 رجال أعمال روس يحققون أرباحا غير متوقعة في بلادهم

أفادت وكالة "بلومبرغ"، بأن 5 رجال أعمال روس من أغنى الأثرياء في روسيا حققوا أرباحا غير متوقعة قدرها 10 مليارات دولار بعد بدء العملية العسكرية وما تبعها من فرض الغرب عقوبات واسعة.

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ورجال الأعمال هم: فلاديمير بوتانين وليونيد ميخلسون وغينادي تيمشينكو وأندري غوريف ووحيد أليكبيروف، بحسب تقرير لوكالة "بلومبرغ".

وأشارت الوكالة إلى أن رجال الأعمال حققوا الأرباح على الرغم من العقوبات الغربية المفروضة على بلدهم.

وعلقت المحللة في شركة الاستشارات البريطانية "سيبيللاين" ليانا سيمشوك على ذلك قائلة، إن العقوبات الغربية أغلقت الباب في وجه المليارديرات الروس ودفعتهم إلى الوطن.

وأشارت المحللة إلى أن العقوبات الغربية تدعم دعوات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للنخبة للاستثمار في روسيا وإعادة الأموال إلى الوطن الأم.

وبعد إطلاق روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، فرضت الدول الغربية عقوبات واسعة ضد موسكو، طالت رجال أعمال وشركات وقطاعات اقتصادية.

من جهتها أكدت موسكو فشل سياسة العقوبات، وشددت على أن هذه الإجراءات تضر بالاقتصاد العالمي ككل، وأنها ستدافع عن حقوقها وحقوق شركاتها ومواطنيها.

المصدر: بلومبرغ