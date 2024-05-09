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وفاة شيخ إماراتي من آل نهيان

أخبار العالم العربي

وفاة شيخ إماراتي من آل نهيان
الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان
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نعى ديوان الرئاسة في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الخميس الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان.

وقال ديوان الرئاسة في بيان له: "ينعى ديوان الرئاسة المغفور له الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان الذي وافته المنية اليوم"، مضيفا: "يعرب الديوان عن خالص عزائه ومواساته سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم غفرانه وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

المصدر: وام

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