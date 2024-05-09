وفاة شيخ إماراتي من آل نهيان

نعى ديوان الرئاسة في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الخميس الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان.

وقال ديوان الرئاسة في بيان له: "ينعى ديوان الرئاسة المغفور له الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان الذي وافته المنية اليوم"، مضيفا: "يعرب الديوان عن خالص عزائه ومواساته سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم غفرانه وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

الشيخ الدكتور هزاع بن سلطان بن زايد ال نهيان

في ذمة الله ..💔 pic.twitter.com/XNTnm3VJpR — Salem611ad🇦🇪 (@salem611ad) May 9, 2024

#هزاع_بن_سلطان_زايد_آل_نهيان



اللهم اغفر له و ارحمه و عافه و أعف عنه و اكرم نزله و وسع مدخله و اغسله بالماء والثلج والبرد يارب العالمين 💔 pic.twitter.com/UaHRynMASS — MARYAM♥️ (@maryowm__shj) May 9, 2024

"بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ننعي ببالغ الحزن والأسى الشيخ #هزاع_بن_سلطان بن زايد آل نهيان، الذي انتقل إلى رحمة الله اليوم. نسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يعطي أهله وذويه الصبر والسلوان. "إنا لله وإنا إليه راجعون"." pic.twitter.com/y8NMpQ7MXr — منصور اليبهوني الظاهري (@uaefilmmaker) May 9, 2024

المصدر: وام