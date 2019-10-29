كوريا الجنوبية وأستراليا تطلقان مناورات بحرية مشتركة
بدأت كوريا الجنوبية وأستراليا تدريباتهما البحرية المشتركة قبالة الساحل الجنوبي لشبه الجزيرة الكورية اليوم الثلاثاء لتعزيز قدراتهما التشغيلية المشتركة وشراكتهما.
وقالت القوات الكورية الجنوبية: "تهدف التدريبات المشتركة إلى تعزيز قدرات القوات البحرية للبلدين على إجراء العمليات المشتركة والتشغيل البيني".
وبدأت التدريبات التي أطلق عليها "هايدوري - وللابي" في وقت سابق من اليوم وتستمر لغاية الـ30 من الشهر الجاري قبالة مدينة بوهانغ.
وتشارك في التدريبات 6 سفن حربية كورية جنوبية، بما في ذلك المدمرة "تشوي يونغ" التي تبلغ حمولتها 4.400 طن، وغواصة و6 طائرات مثل طائرة المراقبة البحرية من طراز "بي - 3".
وأرسلت أستراليا المدمرة "هوبارت" المزودة بنظام أيجيس، والتي تبلغ حمولتها 6.300 طن، ومروحية من طراز MH-60.
يذكر أن كوريا الجنوبية وأستراليا أطلقتا تدريباتهما البحرية المشتركة لأول مرة عام 2012 بناء على اتفاق بين وزيري دفاعهما، وتدريبات هذا العام هي السادسة من نوعها.
المصدر: "يونهاب"