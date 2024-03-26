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شاهد.. المواجهة بين جرار رش الأسمدة الزراعي ومدفع مياه الشرطة قرب مبنى المفوضية الأوروبية في بروكسل

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قام مزارعون برش الأسمدة على الشرطة قرب مقر الاتحاد الأوروبي ببروكسل حيث كان وزراء زراعة دول الاتحاد الأوروبي يخططون لمناقشة أزمة قطاع الزراعة التي أدت لأشهر من الاحتجاجات.

وردت الشرطة البلجيكية باستخدام خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع. وأغلقت عشرات الجرارات الشوارع القريبة من مقر الاتحاد الأوروبي.

ويحتج المزارعون على كل شيء بداية من الروتين المفرط إلى الإجراءات البيئية المتزايدة والواردات الرخيصة والممارسات التجارية التي يصفونها بـ"غير العادلة".

المصدر: AP

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