مشاهد من مكان اصطدام مسيرة أوكرانية بواجهة بناء تجاري في مجمع "موسكو سيتي"
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vs9e
أظهر مقطع فيديو مكان اصطدام مسيرة أوكرانية بواجهة ناطحة سحاب على ارتفاع 21 طابقا صباح اليوم الثلاثاء في منطقة مجمع "موسكو سيتي" التجاري.
وأكد عمدة موسكو سيرغي سوبيانين أن نظام الدفاع الجوي دمر مسيرتين أوكرانيتين أثناء محاولتهما الوصول إلى موسكو. وأضاف أن مسيرة أخرى بعد تعطيل عملها بوسائل الحرب الإلكترونية اصطدمت ببرج مجمع "موسكو سيتي" الذي كان قد تضرر من هجوم مسيرة أوكرانية يوم الأحد الماضي.
وتابع أنه لا توجد هناك معلومات عن وقوع إصابات جراء الحادث، مشيرا إلى أن الأضرار اقتصرت على الماديات حيث تحطم زجاج واجهة البناء على مساحة 150 مترا مربعا.
المصدر: نوفوستي