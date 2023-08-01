مشاهد من مكان اصطدام مسيرة أوكرانية بواجهة بناء تجاري في مجمع "موسكو سيتي"

أظهر مقطع فيديو مكان اصطدام مسيرة أوكرانية بواجهة ناطحة سحاب على ارتفاع 21 طابقا صباح اليوم الثلاثاء في منطقة مجمع "موسكو سيتي" التجاري.

وأكد عمدة موسكو سيرغي سوبيانين أن نظام الدفاع الجوي دمر مسيرتين أوكرانيتين أثناء محاولتهما الوصول إلى موسكو. وأضاف أن مسيرة أخرى بعد تعطيل عملها بوسائل الحرب الإلكترونية اصطدمت ببرج مجمع "موسكو سيتي" الذي كان قد تضرر من هجوم مسيرة أوكرانية يوم الأحد الماضي.

وتابع أنه لا توجد هناك معلومات عن وقوع إصابات جراء الحادث، مشيرا إلى أن الأضرار اقتصرت على الماديات حيث تحطم زجاج واجهة البناء على مساحة 150 مترا مربعا.

المصدر: نوفوستي