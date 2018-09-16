"التماسيح" الروسية تتزود بالدرونات

قرر الخبراء في سلاح الجو الروسي "تعليم" مروحيات "كا-52" و"مي-28 إن إم" التحكم في الدرونات، كي تساعدها في استطلاع الأهداف وتوجيه نيران أسلحتها إليها.

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وقالت وكالة "إنترفاكس" نقلا عن رئيس شركة "مروحيات روسيا"، أندريه بوغينسكي، إن الشركة تنوي أن تقترح على وزارة الدفاع الروسية أيضا رفع سرعة المروحيات وزيادة مدى عمل صواريخها. ويجري أيضا العمل على تزويدها بالأجهزة اللاسلكية الإلكترونية وأجهزة الملاحة الحديثة، فضلا عن أجهزة مكافحة صواريخ "أرض - جو".

وقال نائب رئيس الأركان العامة للجيش الروسي اللواء إيغور ماكوشيف إنه صار بإمكان المروحية أن تستخدم الآن صواريخ "فيخر - أم" التي بلغ مدى إطلاقها 10 كيلومترات.

وتخصص مروحية "كا-52" (التمساح)، التي تنتج على دفعات منذ عام 2010، لتدمير الدبابات والمدرعات والآليات غير المدرعة والقوة البشرية والمروحيات المعادية، وغيرها من الطائرات المحلقة بسرعة بطيئة في الخطوط الأمامية، وفي عمق دفاعات العدو ليلا ونهارا وفي أي طقس.

أما مروحية "مي-28 إن إم" فهي النسخة الأخيرة لـ"صياد الليل". وتم تزويدها برادار حديث يسمح بالرصد الدائري وأسلحة جديدة فائقة الدقة ونظام قيادة جديد وقمرة قيادة زجاجية حديثة.

المصدر: زاشيشات روسيا