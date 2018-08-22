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"التماسيح" الروسية جاهزة للمرابطة على ظهر "ميسترال" المصرية

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Sputnik Vitaly Timkiv
المروحية الهجومية الروسية كا-52 الملقبة بـ"التمساح"
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كشف المدير العام لشركة "روسوبورون إكسبورت" الروسية ألكسندر ميخييف أن محادثات توقيع العقد مع مصر لتزويدها بمروحيات "كا-52ك"، رهن الانتهاء من تسليح حاملة المروحيات المصرية "ميسترال".

وأشار إلى أن موسكو فازت بمناقصة توريد مروحيات " كا-52 ك" المعروفة بـ"التمساح" لمصر، لتزويد حاملة الحوامات "ميسترال" بها، ويجرى حاليا الاتفاق على المواصفات التقنية التي يريدها الجانب المصري للمروحيات.

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وتعد مروحيات "كا 52 ك" نموذجا معدلا عن المروحية الهجومية "كا 50" المعروفة بـ"القرش الأسود"، وهي مصممة للكشف وتحديد الأهداف المختلفة، المتحركة منها والثابتة، إضافة إلى تدمير المدرعات والمروحيات المعادية والطائرات المحلقة على ارتفاع منخفض.

والسمة الرئيسية المميزة للنسخة البحرية من المروحية هي النظام الذي يسمح بطي شفرات المروحية لتناسب السفينة الحاملة "ميسترال".

المصدر: تاس

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