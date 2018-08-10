موقع اسرائيلي ينشر صورا لمروحيات هجومية روسية متطورة في مصر

نشر موقع "إسرائيل ديفينس" الإسرائيلي، صورة بالقمر الصناعي ترصد امتلاك مصر، ما لا يقل عن 12 طائرة هليكوبتر هجومية من طراز Ka-52 التي تعد أحدث طائرات الهليكوبتر الهجومية.

وأوضح الموقع في تقرير، أن صور الأقمار الصناعية الأخيرة أظهرت 12 من طائرات الهليكوبتر في مطار القطامية الدولي خارج القاهرة في قاعدة القطامية الجوية.

وكان المدير العام لشركة المروحيات الروسية أندريه بوغينسكي قال في العام الماضي، إنه سيتم تسليم 15 طائرة من طراز "كا -52" إلى مصر بحلول نهاية عام 2017 ، و31 طائرة أخرى ستصل خلال العامين المقبلين.

صور نشرت في احدي المواقع الالكترونية تظهر وجود 12 مروحية هجومية من نوع Ka-52 الروسية المتعاقد عليها من قبل مصر في احدي القواعد المصرية ..ويظهر هذا تسليم الجانب الروسي للصفقة للجانب المصري في موعده وبدون اي مشاكل او تاخير pic.twitter.com/ydMy1eiZxd — Egypt's Military News (@Egy_military) 4 августа 2018 г.

وتم تسليم أول ثلاث طائرات من طراز Ka-52 في منتصف عام 2017 واستخدمت للتدريب التجريبي، وخضع 30 من الطيارين و70 من الفنيين للتدريب في روسيا في العام الماضي.

وفي عام 2015، وافقت مصر على شراء 46 طائرة هيليكوبتر تقليدية من طراز Ka-52 المسماة "التمساح" وتم الحصول على صواريخ AT-9 وAT-16 للطائرات الروسية هذه.

وتتطلع مصر أيضا إلى الحصول على مروحيات كاتران Ka-52K Katran للبحرية المصرية.

المصدر: الدستور + israeldefense