مواصفات مسيّرات Black Hornet التي تتضمنها دفعة جديدة من المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا

قررت الولايات المتحدة تسليم أوكرانيا دفعة جديدة من الأسلحة التي تتضمن مسيّرات PD-100 Black Hornet الفائقة الصغر.

يذكر أن PD-100 Black Hornet هي درونات استطلاعية تكتيكية صغيرة الحجم تستخدم للاستطلاع على مسافات قصيرة. وتم تطويرها من قبل شركة Prox Dynamics خصيصا للقوات الخاصة. وتستخدم تلك الدرونات الاستطلاعية على مستوى الجماعة أو الفصيلة، ولا يتجاوز وزنها 30 كيلوغراما، ومدى عمل الدرون لا يزيد عن كيلومتر واحد.

يُرسل الدرون إلى شاشة مشغّله مشاهد فيديو بمقياس 640×480 بكسل وصورا فوتوغرافية بمقياس 600×1200 بكسل من 3 كاميرات موزعة في مقدمته. وفي عام 2019 ظهرت نسخة متقدمة من الدرون الصغير مزوّدة بكاميرا حرارية، وأطلق عليها اسم FLIR Black Hornet PRS.

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ويكلف الطقم الواحد المكون من مسيرتيْن اثنتين ولوحة تحكم 200000 دولار.

يذكر أن مراوح المسيّرة لا تحدث ضجيجا تقريبا، الأمر الذي يسمح بإطلاقها من بضعة أمتار تفصلها عن الهدف.

والميزة الرئيسية للدرون هي الوقت القصير اللازم لنشره وبساطة التحكم فيه.

وقد اكتشفت مثل هذه الدرونات لدى الجنود القتلى الأوكرانيين والمقاتلين في "الفيلق الروسي للمتطوعين" في أثناء هجومهم على محافظة بيلغورود الروسية.

المصدر: RT