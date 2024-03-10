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في ختام "موسم الرياض 2023".. تركي آل الشيخ يكشف العدد القياسي لزواره

الرياضة

في ختام
Globallookpress
من فعاليات موسم الرياض، ملعب الملك فهد بالرياض
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أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، أن عدد زوار "موسم الرياض" وصل إلى 20 مليون زائر.

وفي ختام "موسم الرياض 2023" كشف تركي آل الشيخ أن "الزوار توافدوا إلى جميع مناطق وفعاليات الموسم من داخل وخارج المملكة".

وحقق "موسم الرياض" العديد من المنجزات والأولويات، عبر استضافة الكثير من الفعاليات والأنشطة الترفيهية الكبرى، من أبرزها ثلاثة نزالات عالمية في الملاكمة، ونزال لعبة الفنون القتالية، بالإضافة إلى بطولات التنس والسنوكر والبادل والتزلج، وبطولة كأس موسم الرياض لكرة القدم، واستضافة كأس مصر، إلى جانب افتتاحه لمنطقة المملكة أرينا التي تم بناؤها في وقت قياسي.

وتمت استضافة عديد من المسرحيات والحفلات الفنية وحفل جوي لصناع الترفيه بوجود كوكبة من العالميين والعرب.

المصدر: "سبق"

 

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