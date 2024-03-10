في ختام "موسم الرياض 2023".. تركي آل الشيخ يكشف العدد القياسي لزواره

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، أن عدد زوار "موسم الرياض" وصل إلى 20 مليون زائر.

وفي ختام "موسم الرياض 2023" كشف تركي آل الشيخ أن "الزوار توافدوا إلى جميع مناطق وفعاليات الموسم من داخل وخارج المملكة".

وحقق "موسم الرياض" العديد من المنجزات والأولويات، عبر استضافة الكثير من الفعاليات والأنشطة الترفيهية الكبرى، من أبرزها ثلاثة نزالات عالمية في الملاكمة، ونزال لعبة الفنون القتالية، بالإضافة إلى بطولات التنس والسنوكر والبادل والتزلج، وبطولة كأس موسم الرياض لكرة القدم، واستضافة كأس مصر، إلى جانب افتتاحه لمنطقة المملكة أرينا التي تم بناؤها في وقت قياسي.

بدعم وتمكين من مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عراب الرؤية وقائدنا الملهم الأمير محمد بن سلمان ، حققنا إنجاز كبير ورقم قياسي جديد ليصل #موسم_الرياض إلى 20 مليون زائر 😍🇸🇦



With the support of our wise leadership ...King… pic.twitter.com/EKBbJ3do8U — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) March 9, 2024

وتمت استضافة عديد من المسرحيات والحفلات الفنية وحفل جوي لصناع الترفيه بوجود كوكبة من العالميين والعرب.

المصدر: "سبق"