بالفيديو.. لحظة وفاة أحد نجوم كرة القدم المصرية بعد تسجيل فريقه هدفا في الوقت القاتل

توفي أدهم السلحدار نجم فريق الإسماعيلي المصري السابق والمدير الفني الحالي لفريق المجد السكندري، بعدما تعرض لأزمة قلبية اليوم الخميس.

وسقط السلحدار خلال مباراة فريقه أمام الزرقا بعدما أحرز لاعب المجد، محمد عصام هدف الفوز في الثواني الأخيرة من عمر المباراة بدوري الدرجة الثانية المصري.

لحظة وفاة الكابتن ادهم السلحدار بعد تسجيل الهدف القاتل pic.twitter.com/1yFSCVd8Zj — Wael Al-Emam 🚩🦅🇪🇬 (@wael_alemam) December 2, 2021

وحرص عدد من نجوم كرة القدم المصرية على التفاعل مع الخبر وتقديم المواساة لأسرة الفقيد، يأتي في مقدمتهم أحمد فوزي حارس مرمى الأهلي وبتروجيت السابق.

وكتب فوزي: "إنا لله وإنا إليه راجعون...توفي إلى رحمة الله ك /أدهم السلحدار...ربنا يرحمه والله ما شوفت حد جاب سيرته إلا بالخير ...ربنا يغفر لك وهنيئا لك ميتة ليلة الجمعة ...ربنا يغفر لك ويرحمك يارب".

إنا لله وإنا إليه راجعون...توفي الي رحمة الله ك /أدهم السلحدار...ربنا يرحمه والله ما شوفت حد جاب سيرته إلا بالخير ...ربنا يغفر لك وهنيئأ لك ميتة ليلة الجمعة ...ربنا يغفر لك ويرحمك يارب pic.twitter.com/jahqFCo5s3 — Ahmed Fawzy (@AhmedFa37562471) December 2, 2021

وتدرج السلحدار في الوظائف التدريبية داخل قطاع الناشئين في النادي الإسماعيلي وتولى قيادة الفريق الأول في عدد من المناسبات بشكل مؤقت وحقق نتائج جيدة.

ونعى فريق "الدراويش" نجمه السابق، كما نعته العديد من الأندية المصرية في مقدمتها الأهلي والزمالك.

⚫ الزمـــالك ينعى أدهم السلحدار لاعب الإسماعيلي الأسبق pic.twitter.com/7wzLcpgUvl — Zamalek SC (@ZSCOfficial) December 2, 2021

⚫️| الأهلي ينعى أدهم السلحدار لاعب الإسماعيلي الأسبق pic.twitter.com/hFamOIwuzJ — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) December 2, 2021

المصدر: وكالات