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بالفيديو.. لحظة وفاة أحد نجوم كرة القدم المصرية بعد تسجيل فريقه هدفا في الوقت القاتل

الرياضة

بالفيديو.. لحظة وفاة أحد نجوم كرة القدم المصرية بعد تسجيل فريقه هدفا في الوقت القاتل
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توفي أدهم السلحدار نجم فريق الإسماعيلي المصري السابق والمدير الفني الحالي لفريق المجد السكندري، بعدما تعرض لأزمة قلبية اليوم الخميس.

وسقط السلحدار خلال مباراة فريقه أمام الزرقا بعدما أحرز لاعب المجد، محمد عصام هدف الفوز في الثواني الأخيرة من عمر المباراة بدوري الدرجة الثانية المصري.

وحرص عدد من نجوم كرة القدم المصرية على التفاعل مع الخبر وتقديم المواساة لأسرة الفقيد، يأتي في مقدمتهم أحمد فوزي حارس مرمى الأهلي وبتروجيت السابق.

وكتب فوزي: "إنا لله وإنا إليه راجعون...توفي إلى رحمة الله ك /أدهم السلحدار...ربنا يرحمه والله ما شوفت حد جاب سيرته إلا بالخير ...ربنا يغفر لك وهنيئا لك ميتة ليلة الجمعة ...ربنا يغفر لك ويرحمك يارب".

وتدرج السلحدار في الوظائف التدريبية داخل قطاع الناشئين في النادي الإسماعيلي وتولى قيادة الفريق الأول في عدد من المناسبات بشكل مؤقت وحقق نتائج جيدة.

ونعى فريق "الدراويش" نجمه السابق، كما نعته العديد من الأندية المصرية في مقدمتها الأهلي والزمالك.

المصدر: وكالات

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