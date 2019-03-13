لماذا يتمنى غوارديولا إقصاء رفاق صلاح من دوري الأبطال؟

سيدعم الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، فريقه السابق بايرن ميونخ عندما يواجه اليوم ليفربول في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ورشح المدرب الإسباني، الذي قضى ثلاثة مواسم ناجحة في بايرن قبل الانتقال إلى السيتي في 2016، بطل ألمانيا للتفوق على أرضه بعدما تعادل دون أهداف في ليفربول الشهر الماضي.

Boss: Get on there and rip it up



Phil: Say no more pic.twitter.com/CVVkSLj464 — Kyle Walker (@kylewalker2) 12 марта 2019 г.

وقال غوارديولا أمس، عقب فوز السيتي بسباعية نظيفة على شالكه وتأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا: "أتأسف للجماهير الإنجليزية لكنني أريد أن يتأهل البايرن".

وأضاف المدرب الملقب بالفيلسوف: "أحب ميونخ وأحب البايرن.. لدي الكثير من الأصدقاء هناك.. إنها مباراة حاسمة للفريقين، لكنني أشعر أن بايرن سيتأهل وأتمنى ذلك".

وإذا تأهل ليفربول ستصبح هذه أول مرة منذ 2009 تصل فيها أربعة أندية إنجليزية إلى دور الثمانية في دوري الأبطال، بعد صعود أيضا السيتي، ومانشستر يونايتد، وتوتنهام هوتسبير.

وسيطرت الأندية الإسبانية على لقب دوري الأبطال في السنوات الأخيرة، إذ أحرز ريال مدريد وبرشلونة اللقب سبع مرات في آخر عشرة مواسم.

المصدر: رويترز