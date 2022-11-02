الدفاع الروسية: إسقاط مقاتلة من طراز "ميغ-29" وقصف 72 وحدة مدفعية أوكرانية

قامت وحدات المدفعية بإسقاط طائرة مقاتلة من طراز "ميغ-29" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من قرية "باسيكا" بمنطقة خاركوف.

كذلك فقد قصفت القوات المسلحة الروسية 73 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق النار وتمركز الأفراد والمعدات العسكرية في 169 مقاطعة.

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جاء ذلك في التقرير اليومي عن التقدم المحرز لليوم الأربعاء، حيث تلا البيان المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، الذي تابع بأن القوات المسلحة الروسية تواصل عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وتمكنت من صد الهجوم الذي حاول العدو القيام به معززا بالمرتزقة الأجانب، في اتجاه قرى "ياغودونيه" و"نيكولايفكا" و"أورليانكا" بمنطقة خاركوف و"كوزيموفكا" بجمهورية لوغانسك الشعبية.

ونتيجة لأضرار النيران والأعمال النشطة للقوات الروسية، تم إرجاع العدو إلى مواقعه الأصلية، وتحييد ما يصل إلى 150 من العسكريين الأوكرانيين والمرتزقة الأجانب و6 دبابات و5 مركبات قتال مشاة و10 مركبات أخرى.

وقد أطلقت القوات الروسية النار على العدو بالمدفعية بعيدة المدى ومن خلال الهجوم الأرضي وبطائرات الجيش على محور كراسنوليمان، ما أوقف محاولات القوات المسلحة الأوكرانية للهجوم في اتجاه قرى "ماكييفكا" و"بلوشانكا" و"تشرفونوبوبوفا" بجمهورية لوغانسك الشعبية.

ونتيجة للهزيمة، تم تصفية حوالي 250 جنديا أوكرانيا، ودمرت دبابتان وسيارتان قتال مشاة و5 شاحنات بيك أب وسيارتان.

كذلك فقد أحبطت القوات الروسية محاولات اختراق القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاهات قرى "إيشينكا" و"بروسكينسكو" و"سوخانوفو" و"بياتخاتكي" في منطقة خيرسون. ونتيجة للهزيمة والإجراءات الحاسمة للوحدات الروسية، عاد العدو إلى مواقعه الأصلية، وتم تصفية 105 جندي أوكراني ودبابتين و9 مدرعات قتالية و7 مركبات.

كذلك تم تدمير محطة الرادار الخاص بتوجيه وتحديد الأهداف لإحدى منظومات الدفاع الصاروخية المضادة للطائرات "إس-300".

كما ضرب الطيران العملياتي والتكتيكي للجيش وقوات الصواريخ والمدفعية موقع عيادة الفوج الـ 15 للحرس الوطني الأوكراني في منطقة قرية "كيروفسك" بجمهورية دونيتسك الشعبية، إضافة إلى 73 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق النار وتمركز الأفراد والمعدات العسكرية في 169 مقاطعة.

وخلال القتال المضاد للبطاريات، هزم فصيل من راجمات الصواريخ "أوراغان" (الإعصار) التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة قرية "ماليي بروخودي" بمنطقة خاركوف.

ودمر كذلك مستودع ذخيرة بالقرب من قرية "يليزافتوفا" بجمهورية دونيتسك الشعبية، ومرفق لتخزين الوقود الخاص بالمعدات العسكرية بالقرب من قرية "سميلا" بمنطقة تشيركاسي.

كما تم تدمير 12 طائرة مسيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وإسقاط 24 قذيفة صاروخية في الجو، من بينها 14 صاروخ "هيمارس"، إضافة إلى تدمير صاروخين أمريكيين من طراز "هارم" مضاد للرادار بالقرب من قرية "أنتونوفا" في منطقة خيرسون.

يواصل نظام كييف استفزازاته بغرض خلق كارثة بيئية من صنع الإنسان في محطة زابوروجيه للطاقة النووية، وقد أطلقت مدفعية القوات المسلحة الأوكرانية خلال الـ 24 ساعة الماضية 9 قذائف على المنطقة الصناعية لمحطة الطاقة الحرارية لمدينة "إنيرغودار" والمنطقة المجاورة لمحطة الطاقة النووية.

إجمالا، ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا تم تدمير ما يلي:

330 طائرة

167 مروحية

2414 طائرة بدون طيار

384 منظومة صواريخ مضادة للطائرات

6270 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى

881 راجمة صواريخ متعددة

3544 قطعة مدفعية ميدانية وقذائف هاون

6967 مركبات عسكرية خاصة

المصدر: وزارة الدفاع الروسية