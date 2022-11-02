طواقم المدفعية "2S-19 Msta-S" تدمر المواقع المحصنة والمموهة للعدو

نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات من الأعمال القتالية لأطقم المدفعية ذاتية الدفع من طراز 2S-19 “Msta-S” بالمنطقة العسكرية الغربية أثناء أداء مهامها.

وتواصل وحدات المدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، في سياق العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا، مهام إطلاق النيران لتدمير بطاريات مدفعية القوات المسلحة الأوكرانية، وتدمير الهياكل الدفاعية، وقصف مواقع القيادة، وتدمير أسلحة وذخائر والمعدات العسكرية للعدو.

ويصل نطاق مدافع الهاوتزر من طراز 2S-19 “Msta-S” إلى 30 كيلومترا، وتستخدم ذخائر عيار 152 ملم، شديدة الانفجار، وكذلك ذخيرة عالية الدقة، ما يسمح بإلحاق أقصى الضرر بالتحصينات والخرسانات العميقة والمدرعات ونقاط تمركز أفراد ومعدات العدو العسكرية.

وتغير المدافع ذاتية الدفع مواقع إطلاق النار طوال الوقت، وتستمر في الحركة، الأمر الذي يجعل من الصعب إصابتها، وهو ما يربك العدو، ويجبره على تبديد ذخيرته، ورفع السرية عن مواقع نقاط إطلاق النار المموهة، والأهم من هذا وذاك إنقاذ حياة جنودنا.

ويوضح الفيديو كيف دمرت طواقم المدفعية “Msta-S” مواقع إطلاق النار المغلقة للقوات المسلحة الأوكرانية، بعدما كشفت وحدات الاستطلاع بالمنطقة عن تلك المواقع، وأرسلت إحداثيات التدمير. استهدفت الطواقم المدفع الرئيسي ودمرت المواقع بنيران سريعة، وتم إطلاق النار بذخائر شديدة الانفجار على مسافة تزيد عن 20 كيلومترا.

وعقب إطلاق النار غيرت بطارية المدفعية مواقعها لإطلاق النار لتجنيبها النيران المرتدة من العدو، وتجديد حمولة الذخيرة واستلام مهام جديدة.

المصدر: RT