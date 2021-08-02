واشنطن تحذر..هل تتحول أفغانستان لدولة مارقة؟

حمل الرئيس الأفغاني أشرف غني ما وصفه بالقرار الأمريكي المفاجئ بالانسحاب من أفغانستان مسؤولية تدهور الوضع الأمني في بلاده مشيرا في خطاب أمام البرلمان إلى أنه حذر الأمريكيين من عواقب الانسحاب.

وأضاف غني أن حكومته تعمل على وضع خطة عسكرية واضحة لصد هجمات طالبان، لأنها لا تريد السلام وإنما فرض استسلام على الحكومة.

من جهته اعتبر المتحدث الرسمي باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد تصريحات غني محاولة للسيطرة على مخاوفه مضيفا أن زمن الرئيس الحالي قد ولى ولن يمد أجله بإعلان الحرب.

يأتي ذلك فيما تشتد المعارك على الأرض حول عواصم ولايات لشكرقاه وقندهار وهرات.. في سياق آخر أفاد بيان للجيش الروسي بانطلاق تدريبات عسكرية مشتركة مع أوزبكستان وطاجيكستان على الحدود مع أفغانستان.. بالتفاصيل نبحث هذه التطورات بعد العرض التالي.