الدبلوماسية الأفغانية الوحيدة تقدم استقالتها بعد احتجازها في الهند بتهمة تهريب 25 كيلو من الذهب

أعلنت زكية ورداك القنصل العام الأفغاني في مومباي بالهند، استقالتها عقب ظهور تقارير عبر وسائل الإعلام الهندية تفيد باحتجازها بتهمة تهريب الذهب.

وتعتبر زكية ورداك المرأة الوحيدة في السلك الدبلوماسي الأفغاني، وتم تعيينها قبل استيلاء طالبان على السلطة في عام 2021

هذا وأعلنت ورداك استقالتها في منشور عبر منصة "إكس" ليوم السبت بعد أن ذكرت وسائل إعلام هندية الأسبوع الماضي أنها احتجزت لفترة وجيزة في مطار المدينة بتهمة تهريب 25 قطعة من الذهب وزن كل منها كيلوغرام واحد.

وبحسب التقارير الإعلامية الهندية، لم يتم القبض عليها بسبب حصانتها الدبلوماسية.

ولم تذكر ورداك ما ورد عن اعتقالها أو مزاعم تهريب الذهب، وكتبت عبر "إكي": "آسفة بشدة لأنني المرأة الوحيدة الموجودة في السلك الدبلوماسي الأفغاني، وبدلا من تلقي دعم بناء للحفاظ على هذا الموقف، واجهت موجات من الهجوم المنظم الذي يهدف إلى تدميري".

وأضافت: "على مدى العام الماضي، واجهت العديد من الاعتداءات الشخصية والتشهير ليس فقط ضدي ولكن أيضا ضد عائلتي المقربة وأقربائي الممتدين".

وقالت ورداك: "أثرت بشدة على قدرتي على العمل بفعالية في دوري وأظهرت التحديات التي تواجهها المرأة في المجتمع الأفغاني".

ووفقا للقوانين الهندية، إذا كانت قيمة الذهب المهرب تزيد قيمتها على 100 ألف دولار، فإنه يجب القبض على المشتبه به ومواجهة اتهامات جنائية.

وقالت صحيفة "هشت صبح" الأفغانية المستقلة، إنه "ليس من الواضح من أين حصلت زكية وردك على هذا الذهب"، مضيفة أنها حاليا خارج مومباي ومنشغلة بعلاجها.

وقال مسؤولون هنود إن هذه هي المرة الأولى منذ فترة طويلة التي يتم فيها اتهام دبلوماسي أجنبي كبير في مومباي بالتهريب.

المصدر: أ ب + وكالات